〔英国经济〕央行委员威尔称GDP低迷为进一步的QE提供理由--BBC电台

标题新闻：在房屋开工数据公布后，亚特兰大联储料美国首季GDP增长年率为2.4%－GDP Now模型
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路透伦敦5月25日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔周五接受BBC电台采访,在被问及量化宽松措施(QE)的替代选择时表示,英债收益率走低与其他资产之间的传导机制要"模糊得多".他并称:
* 英国GDP数据下修证明英国经济一直在原地徘徊或略微下行
* 疲弱的GDP数据为推出进一步量化宽松提供了更多理由,但CPI在相当长的时间内一直高于目标
* 相信英国经济能经受住希腊一旦退出欧元区的冲击,但这也可能成为冲击的源头.(完)
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路透2月16日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)发布调整后获利超越预期，主要拜成本降低所赐。 卡夫亨氏盘初股价下跌1.9%，报89.35美元。(完) (编译 龚芳 审校 利棣儿)
路透2月16日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)与雅虎接近达成对收购协议的修改，对雅虎核心互联网业务的收购价格比最初达成的48.3亿美元下降2.5-3.5亿美元。