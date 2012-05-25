〔英国经济〕央行委员威尔称GDP低迷为进一步的QE提供理由--BBC电台

路透伦敦5月25日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔周五接受BBC电台采访,在被问及量化宽松措施(QE)的替代选择时表示,英债收益率走低与其他资产之间的传导机制要"模糊得多".他并称:

* 英国GDP数据下修证明英国经济一直在原地徘徊或略微下行

* 疲弱的GDP数据为推出进一步量化宽松提供了更多理由,但CPI在相当长的时间内一直高于目标