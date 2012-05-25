〔国际油市〕亚洲燃料油6月/7月跨月价差升至15周高位

路透新加坡5月25日电---亚洲燃料油6月/7月跨月价差本周收在15周高位,受助于中国贸易商光汇石油周五在互换市场的强力表现.

在成交的12万吨6月180-cst互换合约中,光汇石油买入8.5吨.

这帮助推高即期6月/7月价差,该价差上涨1.50美元,收报每吨7.00美元.

近月价差交投活跃,至少32万吨成交,在亚洲收盘后,交投水准为每吨5.75美元.

7月/8月和8月/9月价差亦浮现买兴,分别至少成交13.5万吨和9万吨.

实货市场相对淡静,只有两笔交易达成,买家均为光汇石油,以每吨647.75-648.00美元买入6月20-24日船期的6月380-cst燃料油.

一位交易商表示,市场基本面依然疲弱,库存料将维持高位,因西方进口增加.不过需求或因价格较低而改善.

路透市场分析师Clyde Russell认为,中国油品进口形势已发生变化,包括燃料油进口增加,柴油和汽油进口减少.若该趋势延续,中国燃料油净进口或轻松超过2011年水准.[ID:nST0521241]

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 664.80 14.20 2.18 650.60

现货380CST燃料油 FO380-SIN 647.90 12.60 1.98 635.30

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 655.00 12.00 1.87 643.00

380CST船用燃料油升水 7.10 -0.60 -7.79 7.70

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 7.15 -0.05 -0.69 7.20

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.60 0.20 4.55 4.40 (完)