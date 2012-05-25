〔美国股市〕开盘小跌,继续因欧债忧虑而承压

标题新闻：在房屋开工数据公布后，亚特兰大联储料美国首季GDP增长年率为2.4%－GDP Now模型
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路透纽约5月25日电---美国股市周五开盘小跌,因有关希腊的最新警讯令投资者远离风险资产,由于临近美国长周末假期,今日交投料将震荡而清淡.
道琼工业指数.DJI盘初下跌31.93点,或0.25%,至12,497.82点.标准普尔500指数.SPX下跌0.51点,或0.04%,报1,320.17点,Nasdaq指数.IXIC跌1.47点,或0.05%,至2,837.91点.(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
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路透2月16日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)发布调整后获利超越预期，主要拜成本降低所赐。 卡夫亨氏盘初股价下跌1.9%，报89.35美元。(完) (编译 龚芳 审校 利棣儿)
路透2月16日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)与雅虎接近达成对收购协议的修改，对雅虎核心互联网业务的收购价格比最初达成的48.3亿美元下降2.5-3.5亿美元。