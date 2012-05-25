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市场报道 | 2012年 5月 25日 星期五 21:48 BJT

〔美国股市〕开盘小跌,继续因欧债忧虑而承压

路透纽约5月25日电---美国股市周五开盘小跌,因有关希腊的最新警讯令投资者远离风险资产,由于临近美国长周末假期,今日交投料将震荡而清淡.

道琼工业指数.DJI盘初下跌31.93点,或0.25%,至12,497.82点.标准普尔500指数.SPX下跌0.51点,或0.04%,报1,320.17点,Nasdaq指数.IXIC跌1.47点,或0.05%,至2,837.91点.(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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