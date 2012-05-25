〔欧洲汇市〕英镑/欧元上涨,因西班牙自治区融资忧虑令欧元全线承压

路透伦敦5月25日电---英镑兑欧元周五一度逼近三年半高位,西班牙最富裕的加泰罗尼亚(Catalonia)自治区称该区需要中央政府提供融资援助,欧元随之全线承压.

欧元兑英镑EURGBP=D4一度跌至日低0.7980英镑,接近本月稍早所及的低位79.50,79.50为自2008年11月以来的最低位.

交易商称,之后欧元兑英镑削减跌幅,接近持平于0.7993英镑,追随欧元兑美元EUR=在1.25美元处的选择权障碍被触发后的上行走势.

市场人士称,人们担心西班牙的财政状况,以及希腊的政治不确定性,这意味着英镑兑欧元可能进一步上涨.

ING外汇策略部主管Chris Turner称,"我们认为,欧元兑英镑今年将陆续跌至0.78和0.75英镑...人们仍非常紧张,而且欧元仍将承压."

尽管日内稍晚金融市场上"避险"基调较为明显,但英镑兑美元仍勉力持于两个月低位上方.

但英国央行可能扩大债券购买计划的预期可能会令英镑持续承压.英国国家统计局周四公布,该国第一季国内生产总值(GDP)修正后的下滑幅度超过初值.[ID:nSB1567078].

英镑兑美元GBP=D4升0.1%,报1.5680美元,仍接近周四所及两个月低位1.5639美元.策略师称,存在逢高抛售的需求.

当投资者对被认为是高风险货币的偏好下降时,英镑兑美元往往和欧元兑美元一道下跌.

摩根士丹利称,除欧元之外,其已把英镑加入"倾向于卖出货币名单"的前列,并称考虑到交易联系的广度,欧元区经济体趋疲所带来的风险将令英国特别受创.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔周五表示,本周公布的GDP数据表现低迷,令祭出更多刺激举措的理由更加充分,不过还不得不考虑到当前通胀率高于目标这一因素.[ID:nSB1569934](完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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