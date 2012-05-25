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亚洲 | 2012年 5月 26日 星期六 00:00 BJT

〔标题新闻〕伊朗已在一地下设施安装更多铀浓缩机,提升敏感核材料的潜在生产能力--IAEA

注:IAEA为国际原子能总署英文简称

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nV9E8DF01E]

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