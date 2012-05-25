〔英国债市〕英债收益率接近纪录低位,因欧元区二线公债收益率攀升

路透伦敦5月25日电---英债收益率周五收在纪录低位,因投资者在下周一美国和部分欧洲国家假期前规避风险较高头寸,将资金抽离欧元区二线国家公债.

6月英债期货FLGM2日内回落22个跳动点,结算价报119.59,接近周四触及的合约高位,且五年和两年期英债GB5YT=RRGB2YT=RR收益率分别触及0.713%和0.214%的纪录低位.

花旗集团的固定收益策略师Jamie Searle称,在得益于西班牙公债收益率攀升的同时,英债还受到英国央行将进一步放宽政策的可能性支撑.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔周五接受BBC电台采访,在被问及量化宽松措施(QE)的替代选择时表示,英债收益率走低与其他资产之间的传导机制要"模糊得多".他并称,英国GDP数据下修证明英国经济一直在原地徘徊或略微下行.疲弱的GDP数据为推出进一步量化宽松提供了更多理由,但CPI在相当长的时间内一直高于目标.[ID:nSB1569934]

10年期英债收益率GB10YT=RR日内下跌1个基点,报1.76%,接近周四触及的1.738%的纪录低位.10年期英债/德债收益率差持稳在38.5个基点,盘中稍早跌至35个基点之下的五周低位.

Searle称,下周公布的数据中,英债市场关注的重点是周五将公布的制造业PMI数据.

供应方面,英国计划透过银团销售发行数十亿英镑的50年期通膨保值公债GBIL0R62=,时间很可能是周二.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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