〔欧元债市〕西班牙公债收益率上涨,地区债务负担与银行问题均带来压力

* 西班牙公债收益率自高位进一步上升

* 地区债务问题加重对银行系统的忧虑

* 法国公债收益率一度跌至欧元面市以来低位

路透伦敦5月25日电---西班牙公债收益率收益率周五上扬,此前加泰罗尼亚地区称需要来自中央的财政帮助,而该国主权债务问题以及希腊危机扩散的风险,看似在近期内没有缓解迹象.

西班牙17个地区的债务负担,使得该国控制预算赤字的能力成疑,并且有关该国银行业的忧虑使得人们愈发担心,西班牙最终需要国际救助.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB上涨16个基点,报6.335%,未来有升向7%的可能,除非有关希腊在6月17日大选后料退出欧元区的担忧减弱.7%这一水平被认为是不可持续的.

"看起来西班牙眼下面临双重麻烦,除了银行业,地区债务也成了问题...这是今天下午的转折点."WestLB固定收益分析师John Davies表示.

西班牙表现逊于所有欧元区其他国家.这些国家仍在透过市场进行融资活动,其中包括意大利.意大利新政府曾在2月表示,该国将远无法实现2011年预算赤字目标,震动了市场.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB上涨9个基点,报5.81%.

法国公债收益率周五一度追平欧元面市以来最低位,当时投资者选择回报率高于避险德债的资产.

不过,当有关加泰罗尼亚地区的消息出炉后,法国公债收益率立刻回落,显示投资者追逐法国、比利时或奥地利等国公债可能只是暂时行为.

根据路透追溯到1990年代中期的数据,10年期法国公债收益率FR10YT=TWEB一度跌至2.43%的低位,追平欧元面市13年以来最低纪录.

日内法国公债需求小幅下滑,收益率回到2.5%水准.可比10年期德债DE10YT=TWEB持稳在1.98%.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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