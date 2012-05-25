〔欧洲股市〕防御类股推升欧洲股市,尽管宏观经济面前景不明

重发-欧洲股市：升至13个月高位，受助于矿业股走高和并购消息
路透伦敦2月13日 - 欧洲股市周一上涨，因矿业股在铜价走高提振下触及两年半高位，并购消息继续推高股价，收购要约将德国药企Stada推至纪录高位。
路透伦敦5月25日电---欧洲股市周五收高,制药和公用事业类股涨幅居前,不过今日交投震荡且成交量清淡,因为宏观经济状况前景不明朗,挫伤投资者的风险偏好.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高2.36点,或0.24%,报984.97点,本周亦录得升幅,之前三周该指数均下跌.
成交量仅为本已趋疲的90日均值的80%,反映出投资者的悲观情绪,因为该指数仍接近去年12月中旬的低位,当时央行干预行动人为推高了资产价格.
自3月中旬西班牙称其正竭力实现撙节目标,以及希腊选民反对推行撙节措施导致该国无法组建新政府以来,欧洲股市一直处于下行趋势.希腊当前的情势令该国退出欧元区的预期升温.
公用事业.SX6P、食品和饮料.SX3P、制药.SXDP等防御类股帮助推升欧洲股市.
由于欧元区债务危机没有获得解决的曙光,围绕西班牙的人气下滑,西班牙股市.IBEX处于九年低位.
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E2月以来已累计下跌逾14%,已完全回吐去年12月中旬欧洲央行开启长期再融资操作所引发的涨幅.
英国富时100指数.FTSE微幅收高0.03%,报5,351.53点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.38%,报6,339.94点;法国CAC-40指数.FCHI收高0.32%,报3,047.94点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿
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路透伦敦2月13日 - 欧洲股市周一上涨，因矿业股在铜价走高提振下触及两年半高位，并购消息继续推高股价，收购要约将德国药企Stada推至纪录高位。
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
路透伦敦2月3日 - 欧洲股市周五收高，结束走势反复的一周，因企业季报良好和经济数据强劲提供支撑，但金属价格下跌打压矿业股走低。