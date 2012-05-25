〔美国债市〕公债价格上涨,因欧洲忧虑引燃避险买盘

* 加泰罗尼亚自治区要求融资援助引发了对西班牙的忧虑

* 指标公债收益率本周小升

* 希腊大选和美联储刺激举措或令6月走势动荡

路透纽约5月25日电---美国公债价格周五上涨,因为对希腊可能退出欧元区的忧虑助燃对美债的避险买盘.投资者正在为下月可能的动荡走势做准备.

人们对希腊即将进行的大选,以及对银行业压力蔓延至西班牙等欧元区国家感到紧张.这种紧张情绪推低指标10年期美债收益率(殖利率)接近至少60年的最低位.

西班牙最富裕的加泰罗尼亚(Catalonia)自治区周五称,该区需要中央政府提供债务融资援助.此言一出,令上述忧虑进一步加剧.

"本周是多事之秋的一周,期间我们看到多个事件影响股市和债市的走势,但最终对未来走势将如何,我们依然所知寥寥,"Morgan Keegan固定收益资本市场的主管Kevin Giddis表示.

"西班牙在因应自身债务危机的过程中,持续竭力提高以有效且有用的方式涉足资本市场的能力.这令全球投资者变得更加紧张,因此风险厌恶情绪渐浓."

"我视此为对债市有确切正面影响,对股市有负面影响的因素,这或许也正是当前交易模式的症结所在."

指标10年期美债US10YT=RR价格周五上涨11/32,收益率报1.75%,低于周四尾盘的1.78%,但稍稍高于一周前的1.72%.