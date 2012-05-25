〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货上扬,因中西部干热天气不断加剧

路透5月25日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五场内交易收盘时上扬,因市场越发忧虑美国玉米种植带的干热天气不断加剧可能开始损及玉米的收成前景.

美国玉米种植区周五天气状况迥异,中西部西南部和大平原东部气温上升且有阵雨,而西北部气温则降至冰点之下.

World Weather Inc的气象学家Andy Karst表示,本周末中西部和大平原将出现普遍高温天气,东南部最高气温将达华氏100度,其他地区将达华氏95度.他表示,下周初将出现降水量在一英寸或之下的降雨,且下周稍晚气温将再度降至华氏60-70度区域.

谷物贸易商称,周五密西西比和伊利诺伊河流域的玉米现货价格大幅下降,受累于出口需求缓慢以及驳船市场到岸价(CIF)走低.而内陆地区的价格基本持稳.

7月/12月合约溢价57-3/4美分.12月玉米/11月大豆价格比在2.48.

7月合约低于所有移动均线.九日相对强弱指标为36.

7月玉米合约CN2结算价持稳在5.78-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为264,826口.(完)

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