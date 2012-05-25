〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货结束三日连跌收涨,天气因素令投资者空头回补

美国热股：卡夫亨氏获利超越预估，股价盘初下跌
路透2月16日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)发布调整后获利超越预期，主要拜成本降低所赐。 卡夫亨氏盘初股价下跌1.9%，报89.35美元。(完) (编译 龚芳 审校 利棣儿)
路透5月25日电---美国小麦期货周五上扬,交易商称因市场担心美国大平原乾旱天气会令今年冬麦产量减少,引发一波空头回补.
芝加哥期货交易所(CBOT)7月软红冬麦合约周五一度突破关键的技术阻力位200日移动均线.
本周CBOT小麦合约下跌2.2%.
根据World Weather气象学家Andy Karst,周末大平原将迎来炎热天气,最高温可达90华氏度区域.
大平原南部地区收割活动预计将在周末期向前推进.
美国大平原地区硬红冬麦现货价格周五多数持稳.
指标CBOT-7月小麦期货WN2收高17美分,报每蒲式耳6.80美元.
CBOT小麦预估成交量为127,907口.(完)
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--编译 洪曦;审校 母红
路透2月16日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)发布调整后获利超越预期，主要拜成本降低所赐。 卡夫亨氏盘初股价下跌1.9%，报89.35美元。(完) (编译 龚芳 审校 利棣儿)
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