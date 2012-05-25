〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货结束三日连跌收涨,天气因素令投资者空头回补

美国热股：威讯接近与雅虎达成收购协议，前者股价微幅下跌

路透2月16日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)与雅虎接近达成对收购协议的修改，对雅虎核心互联网业务的收购价格比最初达成的48.3亿美元下降2.5-3.5亿美元。