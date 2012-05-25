版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 26日 星期六 05:51 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货结束三日连跌收涨,天气因素令投资者空头回补

路透5月25日电---美国小麦期货周五上扬,交易商称因市场担心美国大平原乾旱天气会令今年冬麦产量减少,引发一波空头回补.

芝加哥期货交易所(CBOT)7月软红冬麦合约周五一度突破关键的技术阻力位200日移动均线.

本周CBOT小麦合约下跌2.2%.

根据World Weather气象学家Andy Karst,周末大平原将迎来炎热天气,最高温可达90华氏度区域.

大平原南部地区收割活动预计将在周末期向前推进.

美国大平原地区硬红冬麦现货价格周五多数持稳.

指标CBOT-7月小麦期货WN2收高17美分,报每蒲式耳6.80美元.

CBOT小麦预估成交量为127,907口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 洪曦;审校 母红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐