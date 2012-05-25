更正:〔纽约期市〕多数软商品市场收升,在美国长周末假期前盘整

(更正:因英文原文有误,第11段为"ICE-7月可可期货CCN2上扬5美元",非"ICE-7月可可期货CCN2下滑5美元".)

路透纽约/伦敦5月25日电---大部份软商品市场周五呈盘整走势,多数攀升,因交易商在美国三天长周末假期前寻求平衡仓位,欧债危机令多数软商品市场本周下跌.

周一美国软商品市场因美国阵亡将士纪念日休市,周二复市.伦敦市场周一如常开市.

糖和可可期货升至略高于近期触及的21个月低位,咖啡期货涨跌不一,罗布斯塔咖啡期货从稍早触及的八个半月高位回落.

全球股市及欧元周五大致持平,美国消费者信心数据部份缓和了投资人对西班牙财政不断恶化及希腊可能退出欧元区的忧虑.

洲际交易所(ICE)7月原糖期货SBc1上涨0.04美分,结算价报每磅19.62美分,高于周三触及的2010年8月以来最低位19.36美分.

伦敦8月白糖期货LSUc1上涨1.20美元,收报每吨557.70美元.

巴克莱资本分析师Sudakshina Unnikrishnan表示,低糖价吸引了亚洲和中国重建库存,为市场构筑了一个短期底部,但全球供应过剩及巴西丰收将继续令市场承压.

伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCc2上涨18美元,收报每吨2,241美元,稍早触及2,249美元,为次月合约自2011年9月5日来最高.

伦敦7月罗布斯塔咖啡期货在盘中触及八个半月高位后仍然保持坚挺,表现继续优于其他商品,因需求强劲.经纪说在大约每吨2,200美元有工业买兴.

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货KCN2收升0.90美分,报每磅1.678美元.周三,该合约跌至1.674美元的21个月低位.

ICE-7月可可期货CCN2上扬5美元,收于每吨2,110美元.英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)9月可可期货LCCU2涨6英镑,收于每吨1,468英镑.(完)