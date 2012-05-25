〔纽约期市〕ICE期棉涨跌互现,关注欧元区债务问题

美国热股：卡夫亨氏获利超越预估，股价盘初下跌
路透2月16日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)发布调整后获利超越预期，主要拜成本降低所赐。 卡夫亨氏盘初股价下跌1.9%，报89.35美元。(完) (编译 龚芳 审校 利棣儿)
路透5月25日电---棉花期货周五涨跌互现,市场出现少量投机活动.经纪商称,欧债危机前景不明及周末长假在即,神经紧绷的投资者轧平仓位.
下周一市场因适逢美国阵亡将士纪念日而休市.下周二重启交易.
洲际交易所(ICE)指标7月期棉合约CTN2收跌0.32美分,报每磅73.62美分,盘中交投于72.65-74.76美分.
根据汤森路透数据,周三该合约收于71.51美分,创近月棉花合约自2010年2月初以来最低结算价.
12月期棉合约CTZ2收涨0.22美分,报70.89美分,盘中交投于69.67-71.40美分.
7月期棉合约本周累计下跌3.95%,12月期棉合约亦累计下滑5.74%.
当独立分析师Mike Stevens被问及为何期棉合约表现疲弱时,他说,"是多个因素的一同在发挥作用."
他所指的因素有,挥之不去的欧债危机、美元走坚及外部市场疲弱.
14日相对强弱指标(RSI)接近29.
除了对欧元区的担忧,市场持续有传闻称,棉花消费大国中国可能卖出部分国有储备,这加剧了棉花期货的空头人气.
汤森路透数据显示,周五成交量为略高于19,800口,低于30日均值约五分之一.根据交易所数据,周四成交量为33,561口,为五个交易日来首度下滑.
ICE数据显示,截至5月24日,未平仓合约为192,199口,为4月5日以来最高位.(完)
--编译 兰秀娟;审校 母红
路透2月16日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)发布调整后获利超越预期，主要拜成本降低所赐。 卡夫亨氏盘初股价下跌1.9%，报89.35美元。(完) (编译 龚芳 审校 利棣儿)
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