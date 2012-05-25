〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货上涨,因投资者担心美国炎热气候和空头回补

路透5月25日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连续第二天上涨,交易商称因空头回补和市场担心三天长周末假期间美国中西部作物带的炎热气候.

Commodity Weather的一位气象学者称,本周末降雨将于对中西部的西北地区有利.但中西部中部和南部、以及三角洲地区的干燥天气仍将持续.本周末上述地区温度可能达到华氏95度至接近华氏100度.

初步数据显示,大豆期货Sc1本周收低1.6%,为过去第四周里第三周下跌.此前基金减持CBOT大豆净多头部位,减幅创纪录最大,因其担心全球经济.

CBOT-6月期权合约将在1815GMT到期,为本周开始启动的21小时交易周期的第一支到期合约.

芝加哥商业交易所(CME)称将从6月25日开始改变谷物和含油种子期货结算价格的计算方法.不过尚待美国监管部门批准.

美国市场周一因阵亡将士纪念日休市.CBOT谷物合约的电子盘交易将在0000GMT重启.

中国商务部上调该国5月大豆进口量预估至创纪录的722万吨,高于之前预估的563万吨.

欧洲交易商称,台湾在一次12万吨的标购中,从巴西购入11.5万吨大豆.此次标购在周五结束.

CBOT-7月大豆期货SN2收高6美分,报13.82美元.

7月豆粕合约SMN2下跌1.5美元,报每短吨409.3美元.7月豆油合约BON2上涨0.70美分,收报每磅50.12美分.

今日大豆预估成交量为119,587口;豆粕预估成交量为36,604口,豆油成交量为81,004口.

以下为CBOT农产品期货在1843 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 579.00 0.50 0.1% -10.4%

CBOT大豆Sc1 1382.50 6.50 0.5% 15.4%

CBOT豆粕SMc1 409.50 -1.50 -0.3% 32.4%

CBOT豆油BOc1 50.10 0.68 1.4% -3.8%

CBOT小麦Wc1 677.25 14.25 2.2% 3.8%

CBOT稻米RRc1 1455.50 -34.00 -2.3% -0.3%

EU小麦BL2H0 216.50 3.75 1.8% 6.9%

NYMEX原油期货CLc1 90.81 0.15 0.2% -8.1%

道琼工业指数.DJI 12,453 -77 -0.6% 1.9%

现货金XAU= 1571.69 13.44 0.9% 0.5%

欧元/美元EUR= 1.2514 -0.0024 -0.2% -3.3%

美元指数.DXY 82.3960 0.0490 0.1% 2.8%

波罗的海

干散货指数.BADI 1034 -24 -2.3% -40.5%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)