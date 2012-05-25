〔纽约汇市〕欧元/美元跌至两年低位附近,因担忧欧债危机蔓延

* 西班牙加泰罗尼亚自治区要求援助引燃蔓延忧虑

* 希腊不确定性令人气持续偏空

路透纽约5月25日电---欧元兑美元周五跌至两年低位附近,受累于人们担忧希腊可能退出欧元区,以及其他债务高企国亦可能退出.

西班牙最富裕的加泰罗尼亚(Catalonia)自治区称该区今年需要中央政府提供援助来对债务进行再融资.这是打压欧元的最新消息.欧元恐将录得五个月来最差周度表现.

加泰罗尼亚的请求对各个金融市场造成影响.西班牙和意大利公债下跌,股市下滑,以及美国原油期货转向平盘下方.

"有关加泰罗尼亚消息的影响巨大,因为这暗示西班牙政府可能不得不承担更多债务,而该国政府负担不起,"Westpac Securities高级外汇策略师Richard Franulovich表示.

"似乎所有买入的欧元都需要再卖出.目前,一切都是关于危机蔓延,"他补充道.

路透数据显示,纽约下午的交易中,欧元兑美元EUR=下滑0.2%,报1.25116美元,稍早曾跌至1.2495美元的近两年低位,跌穿了1.25美元处的重要选择权界限.