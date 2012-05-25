〔金属期市〕期铜小幅收升,但本周有可能连续第四周下挫

* COMEX库存跌至2009年10月迄今低位

* 期铜有可能录得第四周下跌

* 美国和德国市场将在下周一休市

路透伦敦/纽约5月25日电---期铜周五自本周稍早触及的四个半月低位反弹并最终小幅上扬,不过市场有可能录得连续第四周下跌,因围绕欧洲经济的不确定性以及希腊有可能退出欧元区打压欧元.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收高0.59%,报每吨7,654美元.本周铜价触及1月初迄今低位7,503美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月合约HGN2上涨0.5%,结算价报每磅3.448美元,但仍远低于短期和长期移动均线.日内在0.05美元的区间内交投.

日内稍早,交易商曾预测市场可能在美国小长假周末和欧洲周一假期前有较强劲的反弹,但缺乏正面消息提振动能.

铜价本月有可能下跌10%,为2011年10月迄今最差单月表现.当时对经济双底衰退的忧虑以及不断升温的对欧洲债务危机能否得以解决的疑虑令铜价大跌近25%.

欧元兑美元跌至近两年低位,并有可能出现五个月内最差单周表现,因受希腊以及其他高负债国家有可能退出欧元区的担忧拖累.

"市场处于修正走势,因为欧洲经济忧虑和希腊退出风险."德意志银行分析师Eugen Weinberg称.

国际铜业研究组织(ICSG)周四稍晚表示,2012年2月全球精炼铜供应缺口为11万吨,2011年2月为4.6万吨.

3月至5月间,主要消费国中国对于金属的需求通常最为强劲.而由于夏季假期的关系,欧洲的工业用户以及较小范围的美国工业用户将从下月开始停止买入.

COMEX仓库库存持续下降,周五报61,116短吨,为2009年10月迄今低位.

最新数据显示,上海期货交易所监控的铜库存较上周五减少9.4%,或16,325吨,至157,489吨.

以下为1911GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 344.85 2.00 +0.58 343.60 0.36

LME期铝 2013.50 -1.50 -0.07 2020.00 -0.32

LME期铜 7638.00 28.00 +0.37 7600.00 0.50

LME期铅 1950.00 -5.00 -0.26 2035.00 -4.18

LME期镍 17040.00 -35.00 -0.20 18710.00 -8.93

LME期锡 19750.00 -220.00 -1.10 19200.00 2.86

LME期锌 1908.50 22.50 +1.19 1845.00 3.44

上海期铝 16020.00 60.00 +0.38 15845.00 1.10

上海期铜 55610.00 240.00 +0.43 55360.00 0.45

上海期锌 14765.00 40.00 +0.27 14795.00 -0.20

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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