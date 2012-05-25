〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.6%,Nasdaq指数收挫0.07%

美国热股：卡夫亨氏获利超越预估，股价盘初下跌
路透2月16日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)发布调整后获利超越预期，主要拜成本降低所赐。 卡夫亨氏盘初股价下跌1.9%，报89.35美元。(完) (编译 龚芳 审校 利棣儿)
路透纽约5月25日电---美国股市周五收跌,但本周录得四周来首周上扬,因投资者在长周末来临前不愿买入,且欧洲仍存在不确定性.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌74.92点,或0.6%,至12,454.83点;标准普尔500指数.SPX收挫2.86点,或0.22%,至1,317.82点.Nasdaq指数.IXIC回落1.85点,或0.07%,至2,837.53点.
本周,道指收高0.7%,标普500指数收涨1.7%,Nasdaq指数上扬2.1%.
根据初步数据,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约48.3亿股,为年内最低.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透2月16日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)发布调整后获利超越预期，主要拜成本降低所赐。 卡夫亨氏盘初股价下跌1.9%，报89.35美元。(完) (编译 龚芳 审校 利棣儿)
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