〔加拿大汇市〕加元/美元收在四个月低位附近,受欧元区忧虑拖累

美国热股：卡夫亨氏获利超越预估，股价盘初下跌
路透2月16日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)发布调整后获利超越预期，主要拜成本降低所赐。 卡夫亨氏盘初股价下跌1.9%，报89.35美元。(完) (编译 龚芳 审校 利棣儿)
路透多伦多5月25日电---加元兑美元周五收跌,盘中挫至四个月低位,因为投资者担忧西班牙财政状况不断恶化,以及希腊可能退出欧元区.
西班牙最富裕的加泰罗尼亚(Catalonia)自治区称,该区目前几乎没有办法对今年到期的逾130亿欧元(162.7亿美元)债务进行再融资.此言一出,欧元兑美元重挫至22个月低位.
加元兑美元CAD=D4收报1.0295加元,或0.9713美元,低于周四1.0271加元,或0.9736美元的收盘价.
加元兑美元盘中最多跌至1.0306加元,或0.9703美元,为1月9日以来的最低位.(完)
--编译 兰秀娟;审校 母红
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透2月16日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)发布调整后获利超越预期，主要拜成本降低所赐。 卡夫亨氏盘初股价下跌1.9%，报89.35美元。(完) (编译 龚芳 审校 利棣儿)
路透2月16日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)与雅虎接近达成对收购协议的修改，对雅虎核心互联网业务的收购价格比最初达成的48.3亿美元下降2.5-3.5亿美元。
路透2月16日 - 美国网络设备制造商--思科(Cisco System)公布季度营收与获利均高于预期，主因网络安全业务营收劲增。