〔加拿大汇市〕加元/美元收在四个月低位附近,受欧元区忧虑拖累

路透多伦多5月25日电---加元兑美元周五收跌,盘中挫至四个月低位,因为投资者担忧西班牙财政状况不断恶化,以及希腊可能退出欧元区.

西班牙最富裕的加泰罗尼亚(Catalonia)自治区称,该区目前几乎没有办法对今年到期的逾130亿欧元(162.7亿美元)债务进行再融资.此言一出,欧元兑美元重挫至22个月低位.

加元兑美元CAD=D4收报1.0295加元,或0.9713美元,低于周四1.0271加元,或0.9736美元的收盘价.

加元兑美元盘中最多跌至1.0306加元,或0.9703美元,为1月9日以来的最低位.(完)

--编译 兰秀娟;审校 母红

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