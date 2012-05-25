〔美国股市〕三大股指本周收涨,标普500录得3月中旬以来最好单周表现

* 工业股表现滞后,因投资者转向防御类股票

* 美国5月消费者信心指数录得2007年10月迄今最高水准

* 道指下跌0.6%,标普500指数收低0.2%,Nasdaq指数下跌0.1%

路透纽约5月25日电---美国股市周五下跌,但录得四周来首周上涨,此前鉴于围绕欧洲的不确定性仍然存在,投资者在长周末前不愿买入.

标准普尔工业股指数.GSPI跌幅居前.同时谷歌(GOOG.O)等科技业巨头也拖累Nasdaq下挫.

有关希腊的警告令投资者保持小心.标准普尔下调西班牙五家银行评级,以及一位消息人士对路透表示Bankia(BKIA.MC)寻求240亿美元国家救助后,亦令投资者态度谨慎.不过,美国5月消费者信心数据帮助遏制悲观情绪.

波音(BA.N)和雪佛龙(Chevron)CHV.N在道指成分股中跌幅居前,之后是卡特彼勒(CAT.N),均在清淡交投中下跌逾1%.

谷歌下挫2%至591.53美元,令Nasdaq承压.

标准普尔指数中,仅有公共事业.GSPU以及电信类股.GSPL上涨.它们均被看作是防御型股票.

"市场在(阵亡将士纪念日)前缺乏方向且警惕,缺乏一致性,尽管看似在经过几周下跌后,有人逢低入场."National Securities首席市场分析师Donald Selkin表示.

"欧洲问题仍构成威胁,(我们)只是希望局面不要变得更糟."

比利时副首相瑞德斯周五表示,若各国央行和企业对希腊退出欧元区无从准备,将是犯下严重的错误.[ID:nSB1569836].

据知情人士的消息,法国银行业者已加快了应对有国家退出欧元区的准备,纷纷拟定应急计划.[ID:nSB1570074].

道琼工业指数.DJI收跌74.92点,或0.6%,至12,454.83点;标准普尔500指数.SPX收挫2.86点,或0.22%,至1,317.82点.Nasdaq指数.IXIC回落1.85点,或0.07%,至2,837.53点.

美国股票市场将在周一因假期休市.

本周标普500指数上涨1.7%,终结该指数连续三周的跌势,且录得3月中以来最好单周表现.道指本周上扬0.7%.Nasdaq攀升2.1%.整周均交投震荡,通常在收盘前走势出现反转.