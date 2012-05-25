〔美国股市〕拉美企业ADR上涨,亚洲企业ADR表现最弱

路透纽约5月25日电---美国上市的拉美企业股价周五上涨,其中能源类股在经历一段时期的疲弱后走升.

油价走高,因为与伊朗就核计划的谈判缺乏进展,而且美国5月消费者信心指数终值上修,帮助提振了乐观情绪.

随着原油期货朝连续第四周下跌迈进,投资者寻求逢低买入.美国上市的Petroleo Brasil(PBR.N)收涨0.78%,报19.40美元.美国上市的Compania Nacional(SID.N)收升1.23%,报6.58美元.Petroleo的股价有望结束连续11周下跌的颓势.

纽约梅隆银行拉美企业美国存托凭证(ADR)指数收涨0.87%,纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收跌0.2%,标准普尔500指数下跌0.22%.

欧洲企业ADR指数.BKEUR亦下滑0.14%,近几周该指数一直呈动荡走势,受累于欧元区经济及政治的不确定性.欧洲股市.FTEU3收高0.24%,防御类股涨幅居前.

亚洲企业ADR指数.BKAS日内表现最弱,下跌0.81%.香港股市连续第三周收跌,欧债危机及中国经济成长放缓使投资者感到焦躁.

太阳能公司股价成为美国上市亚洲企业中表现最弱的版块.美国上市的江西赛维LDK太阳能高科技有限公司LDK.N暴跌13.51%,报2.24美元,美国上市的尚德电力STP.N收低7.77%,报1.78美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校

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