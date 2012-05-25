〔美国股市〕拉美企业ADR上涨,亚洲企业ADR表现最弱

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透纽约5月25日电---美国上市的拉美企业股价周五上涨,其中能源类股在经历一段时期的疲弱后走升.
油价走高,因为与伊朗就核计划的谈判缺乏进展,而且美国5月消费者信心指数终值上修,帮助提振了乐观情绪.
随着原油期货朝连续第四周下跌迈进,投资者寻求逢低买入.美国上市的Petroleo Brasil(PBR.N)收涨0.78%,报19.40美元.美国上市的Compania Nacional(SID.N)收升1.23%,报6.58美元.Petroleo的股价有望结束连续11周下跌的颓势.
纽约梅隆银行拉美企业美国存托凭证(ADR)指数收涨0.87%,纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收跌0.2%,标准普尔500指数下跌0.22%.
欧洲企业ADR指数.BKEUR亦下滑0.14%,近几周该指数一直呈动荡走势,受累于欧元区经济及政治的不确定性.欧洲股市.FTEU3收高0.24%,防御类股涨幅居前.
亚洲企业ADR指数.BKAS日内表现最弱,下跌0.81%.香港股市连续第三周收跌,欧债危机及中国经济成长放缓使投资者感到焦躁.
太阳能公司股价成为美国上市亚洲企业中表现最弱的版块.美国上市的江西赛维LDK太阳能高科技有限公司LDK.N暴跌13.51%,报2.24美元,美国上市的尚德电力STP.N收低7.77%,报1.78美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保