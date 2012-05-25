〔全球金市〕金价在美国长周末假期前攀升,但本周收低

* 周五金价升1%,再次交投震荡

* 本周金价收低

路透纽约5月25日电---金价周五小幅上涨,再次交投震荡,但本周收低,因本周稍早商品市场普跌,部份原因是美元走强.

现货金及纽约期金均上涨约1%,因投资人和交易商在美国阵亡将士纪念日三天长周末前降低空头仓位.

稍早金价承压,此前西班牙富裕的加泰罗尼亚(Catalonia)地区要求中央政府援助.此一消息当时令欧元兑美元挫至22个月新低,欧元原本已因希腊问题而受创.

在之后的交易中,金价反弹.

"有少量周末前轧平部位操作,"LOGIC Advisors合作伙伴及黄金投资人Bill O'Neill说.

"投资者不希望受未来三天的消息影响,"O'Neill所指的是在周六至COMEX市场周一休市期间.COMEX市场周二复市.

周五,COMEX交投最活跃的美国6月期金GCM2结算价涨0.7%,报每盎司1,568.90美元.

但本周COMEX-6月期金下跌1.2%,因本周首三个交易日下跌,特别是周三,当日几乎所有大宗商品均下挫.

现货金价XAU=徘徊在略低于每盎司1,572美元的水平,日内升1%,本周跌1.3%.

其他交易消息方面,经营全球最大商品交易所的芝加哥商业交易所集团(CME Group Inc)(CME.O)将降低黄金和其他部份商品合约的保证金要求,从5月29日收市后生效.今年黄金交易的保证金下跌约21%.

现货白银XAG=收升约1%,至28美元上方.

现货铂金XPT=也升1%左右,至大约每盎司1,428美元.现货钯金XPD=攀升约0.5%,至585美元以上.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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