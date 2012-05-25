〔加拿大股市〕收升,因金矿股上涨盖过金融股下跌的影响

路透多伦多5月25日电---加拿大股市主要股指周五收升,连涨第四天,因资源股上涨盖过金融股下跌的影响.投资人忧虑希腊可能退出欧元区及西班牙债务问题令加拿大金融股下跌.

伦多证交所S&P/TSX综合指数的10项分类指数中,七个收升,受助于资源股上涨,因金价和油价从本周稍早触及的低位反弹.

权重的资源股涨0.8%,能源股攀升0.9%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高10.40点,或0.1%,报11,576.47点.本周,该指数升2.6%,为5月首周收升.

对希腊的忧虑及加拿大大型银行的第二季业绩良莠不齐,令加拿大金融股下挫1%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI