〔中国钢铁〕发改委核准首钢、宝钢湛江等一批钢铁项目,总投资过千亿

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海5月26日电---为实现稳增长目标,中国正加快重大项目审批速度.国家发改委近日核准了首钢迁钢、广东湛江和广西防城港等一批重大钢铁建设项目,总投资超过千亿元人民币.
此前,中国国务院会议表示,要把稳增长放在更加重要的位置,推进"十二五"(2011-2015年)规划重大项目按期实施.[ID:nSB1564236]
刊登在发改委网站(www.sdpc.gov.cn/)上的公告显示,宝钢集团投资的广东湛江钢铁基地项目建设规模为年产铁920万吨、钢1,000万吨、钢材938万吨,总投资为696.8亿元;广西钢铁集团投资的广西防城港钢铁基地项目建设规模为年产铁850万吨、钢920万吨、钢材860万吨,总投资为639.9亿元.
此外,首钢迁钢项目主要建设内容为炼铁、炼钢、轧钢及公辅配套设施,项目将形成780万吨铁、800万吨钢、637万吨热轧板材、120万吨冷轧板材的生产规模.
宝钢集团的千万吨级湛江项目已经酝酿多年.集团董事长徐乐江之前称,正在考虑对外转移其于上海的钢铁产能,湛江项目有望在年内开工.而集团旗下宝钢股份(600019.SS)还曾表示在未来合适的时候向母公司收购该项目.
据中国证券报周二援引消息人士报导称,有关方面已被要求在6月底前上报今年全部投资计划,项目审批将加速,相关的中央预算资金亦有望提前下拨.
报导并称,如果国内经济增速继续下滑、国际复苏进程慢于预期,有关方面不排除被要求于今年下半年上报2013年投资计划,部分明年的投资项目有望移至今年执行.[ID:nSB1559858](完)
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。