〔中国证券〕支持民企上市和再融资,鼓励民间资本参股证券期货机构--证监会

路透上海5月26日电---继发改委明确要放宽民间投资限制之后,中国证监会日前也发布通知,对促进民营企业融资和规范发展,鼓励民间资本参股证券期货经营机构提出具体措施.包括支持民营企业发行上市和再融资,提高债券融资效率,简化公司债券发行条件和审核流程等.

刊登在证监会网站(www.csrc.gov.cn/pub/newsite/)上的通知称,要进一步深化新股发行体制改革,研究制定创业板再融资规则,积极支持符合条件的民营企业发行上市和再融资.

同时,要支持民营企业债权融资,修改完善公司债券发行试点办法和配套规则,简化公司债券发行条件和审核流程,提高债券融资效率;加快场外交易市场建设以及支持民营企业境外上市等.

通知并称,将简化证券公司增资扩股等行政许可事项,便利民间资本参与证券公司增资扩股,继续支持民间资本依法参股基金管理公司;支持民间资本通过增资入股、兼并重组等方式投资期货公司;鼓励民间资本投资设立独立基金销售机构等.

为拓宽中小微型企业融资渠道,中国沪深两大证券交易所周二发布公告,正式启动中小企业私募债业务试点工作,规定发行人暂不包括房地产企业和金融企业,发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的三倍.据上海证券报报导,上海证券交易所将在6月1日起开始接受中小企业私募债备案发行材料.[ID:nSB1562690]

《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》于2010年5月实施.今年2月国务院明确要求今年上半年制定出台民间投资实施细则,民间资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等七个领域被列为今年需要重点落实的工作任务.(完)