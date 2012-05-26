〔中国金融〕适当加快重点领域改革,推动信用债市场发展--证监会主席

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海5月26日电---中国证监会主席郭树清表示,要适当加快重点领域和关键环节的改革步伐,努力培育壮大机构投资者队伍,加快完善多层次市场体系建设,推动公司信用债券市场发展.
中国证券报周六援引他在第十四届主板发行审核委员会成立大会上指出,深化发行体制改革要把握好四个方面重点,包括进一步推进以信息披露为中心的发行制度改革,进一步提高发行审核透明度,多管齐下抑制"打新"、"炒新"行为,加大对各类失信和违法违规行为惩治力度等.
他还称,要进一步优化针对"三农"、文化创意产业、小型微型企业发展等经济薄弱环节的证券期货市场服务,促进解决经济生活中的"两多两难"问题.通过进一步完善直接融资机制,改善市场融资结构,不断提升市场资源配置效率.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。