〔中国金融〕适当加快重点领域改革,推动信用债市场发展--证监会主席

中国证券报周六援引他在第十四届主板发行审核委员会成立大会上指出,深化发行体制改革要把握好四个方面重点,包括进一步推进以信息披露为中心的发行制度改革,进一步提高发行审核透明度,多管齐下抑制"打新"、"炒新"行为,加大对各类失信和违法违规行为惩治力度等.