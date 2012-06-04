版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 4日 星期一 08:55 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  无
  ==============================================================================
  二、新债上市:

  中国招商证券(600999.SS)40亿元人民币三个月期短期融资券1290001,票面利率3.20%
  武汉国有资产经营公司6亿元五年期中期票据1282187,票面利率5.50%
  ==============================================================================
  三、缴款:  

  财政部300亿元五年期续发固息国债120003,发行价格102.61元
  国家开发银行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债120225,基本利差0.46%
  中国核工业集团15亿元10年期固息债1280163,票面利率4.90%
  中国核工业集团20亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1280164,票面利率4.80%
  深圳机场(000089.SZ)2亿元一年期短融
  江苏裕廊化工2.5亿元一年期短融
  青海庆华矿冶煤化集团5亿元一年期短融
  ==============================================================================
  四、还本付息:

  进出口银行150亿元一年期固息金融债110308到期兑付,票面利率3.50%
  沁和能源集团5亿元一年期短融1181261到期兑付,票面利率5.30%
  龙城旅游控股集团3亿元一年期短融1181262到期兑付,票面利率5.80%
  深圳能源(000027.SZ)20亿元一年期短融1181263到期兑付,票面利率4.69%
  诺普信(002215.SZ)2亿元一年期短融1181264到期兑付,票面利率5.90%
  云南冶金集团8亿元一年期短融1181265到期兑付,票面利率4.69%
  洛阳钼业(3993.HK)20亿元一年期短融1181267到期兑付,票面利率4.69%
  中国水电(601669.SS)12亿元一年期短融1181266到期兑付,票面利率4.48%
  北京国资经营中心80亿元七年期固息债098096付息,票面利率4.10%
  北京国资经营中心70亿元10年期固息债098097付息,票面利率4.45%
  国开行251.3亿元七年期固息金融债100215付息,票面利率3.21%
  贵阳银行6亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1020005付息,票面利率5.95%
  重庆大晟资产经营公司8亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1080069付息,票面利率5.78%
  财政部600亿元三年期固息国债110013付息,票面利率3.26%
  国开行100亿元三年期投资人选择权(1+2)固息金融债110234付息,票面利率3.40%
  成都银行24亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120005付息,票面利率7.00%
  沈阳煤业集团9亿元五年期中票1182172付息,票面利率5.62%
  无锡南通2.9亿元两年期中小企业集合票据1183007付息,票面利率5.80%
  江苏悦达集团10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债098098付息,票面利率5.06%
  丹阳投资集团6亿元七年期固息债098099付息,票面利率6.30%
  大连港(2880.HK)(601880.SS)10亿元五年期中票0982078付息,票面利率4.28%
  财政部280亿元三年期固息国债100016付息,票面利率2.33%
  中国人民银行230亿元三年期央行票据1101039付息,票面利率3.80%
  国开行100亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债110212付息,基本利差-0.15%
  中化国际(600500.SS)7亿元五年期中票1182173付息,票面利率5.22%
  维维集团4亿元三年期中票1182174付息,票面利率6.00%
  财政部295亿元五年期固息国债090010付息,票面利率2.26%
  常州高新技术开发区发展集团15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980100付息,票面利率5.20%
  成都工业投资集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980101付息,票面利率5.08%
  广东核电集团30亿元五年期中票0982079付息,票面利率3.71%
  央行1,100亿元三年期央票1001047付息,票面利率2.68%
  ==============================================================================
  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --国家发改委价格监测中心徐连仲的报告认为,当前价格总水平涨幅仍处于高位回落的运
行态势,短期内价格运行不会产生大的变化,预计全年居民消费价格(CPI)涨幅将控制在3.4%
以下,可能的涨幅将在3.0%-3.5%之间.
  --国家信息中心经济预测部副主任、首席经济师祝宝良表示,当前中国物价上涨压力明显
减小,但食品等消费品价格仍处在高位,特别是猪肉价格不稳定,需求政策调整虽然有一定空
间,但不会太大,类似2008年大力度的刺激经济政策不会再现.
  --中国21世纪经济报 道周六报导称,停滞四年之久的信贷资产证券化终于重新开闸,根据
国务院此前批复,额度共500亿元.[ID:nSB1584072]

  --国家统计局6/9公布5月工业品价格指数(PPI)               (4月-0.7%)
                     5月居民消费价格指数(CPI)             (4月3.4%)
                     1-5月固定资产投资                    (1-4月20.2%) 
                     5月社会消费品零售总额                (4月14.1%) 
                     5月工业增加值                        (4月9.3%) 
                     5月房地产投资和销售情况月度报告

    中国海关6/10公布5月进出口贸易数据                     (4月贸易顺差184.2亿美元)

    国家统计局6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              6/29公布1-5月规模以上工业企业利润           
  ==============================================================================(完)

  --整理 冉莹; 审校 曹巍浩/刘昕

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐