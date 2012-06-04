《中国债券市场每日交易备忘》--6月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
无
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二、新债上市:
中国招商证券(600999.SS)40亿元人民币三个月期短期融资券1290001,票面利率3.20%
武汉国有资产经营公司6亿元五年期中期票据1282187,票面利率5.50%
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三、缴款:
财政部300亿元五年期续发固息国债120003,发行价格102.61元
国家开发银行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债120225,基本利差0.46%
中国核工业集团15亿元10年期固息债1280163,票面利率4.90%
中国核工业集团20亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1280164,票面利率4.80%
深圳机场(000089.SZ)2亿元一年期短融
江苏裕廊化工2.5亿元一年期短融
青海庆华矿冶煤化集团5亿元一年期短融
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四、还本付息:
进出口银行150亿元一年期固息金融债110308到期兑付,票面利率3.50%
沁和能源集团5亿元一年期短融1181261到期兑付,票面利率5.30%
龙城旅游控股集团3亿元一年期短融1181262到期兑付,票面利率5.80%
深圳能源(000027.SZ)20亿元一年期短融1181263到期兑付,票面利率4.69%
诺普信(002215.SZ)2亿元一年期短融1181264到期兑付,票面利率5.90%
云南冶金集团8亿元一年期短融1181265到期兑付,票面利率4.69%
洛阳钼业(3993.HK)20亿元一年期短融1181267到期兑付,票面利率4.69%
中国水电(601669.SS)12亿元一年期短融1181266到期兑付,票面利率4.48%
北京国资经营中心80亿元七年期固息债098096付息,票面利率4.10%
北京国资经营中心70亿元10年期固息债098097付息,票面利率4.45%
国开行251.3亿元七年期固息金融债100215付息,票面利率3.21%
贵阳银行6亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1020005付息,票面利率5.95%
重庆大晟资产经营公司8亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1080069付息,票面利率5.78%
财政部600亿元三年期固息国债110013付息,票面利率3.26%
国开行100亿元三年期投资人选择权(1+2)固息金融债110234付息,票面利率3.40%
成都银行24亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120005付息,票面利率7.00%
沈阳煤业集团9亿元五年期中票1182172付息,票面利率5.62%
无锡南通2.9亿元两年期中小企业集合票据1183007付息,票面利率5.80%
江苏悦达集团10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债098098付息,票面利率5.06%
丹阳投资集团6亿元七年期固息债098099付息,票面利率6.30%
大连港(2880.HK)(601880.SS)10亿元五年期中票0982078付息,票面利率4.28%
财政部280亿元三年期固息国债100016付息,票面利率2.33%
中国人民银行230亿元三年期央行票据1101039付息,票面利率3.80%
国开行100亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债110212付息,基本利差-0.15%
中化国际(600500.SS)7亿元五年期中票1182173付息,票面利率5.22%
维维集团4亿元三年期中票1182174付息,票面利率6.00%
财政部295亿元五年期固息国债090010付息,票面利率2.26%
常州高新技术开发区发展集团15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980100付息,票面利率5.20%
成都工业投资集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980101付息,票面利率5.08%
广东核电集团30亿元五年期中票0982079付息,票面利率3.71%
央行1,100亿元三年期央票1001047付息,票面利率2.68%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--国家发改委价格监测中心徐连仲的报告认为,当前价格总水平涨幅仍处于高位回落的运
行态势,短期内价格运行不会产生大的变化,预计全年居民消费价格(CPI)涨幅将控制在3.4%
以下,可能的涨幅将在3.0%-3.5%之间.
--国家信息中心经济预测部副主任、首席经济师祝宝良表示,当前中国物价上涨压力明显
减小,但食品等消费品价格仍处在高位,特别是猪肉价格不稳定,需求政策调整虽然有一定空
间,但不会太大,类似2008年大力度的刺激经济政策不会再现.
--中国21世纪经济报 道周六报导称,停滞四年之久的信贷资产证券化终于重新开闸,根据
国务院此前批复,额度共500亿元.[ID:nSB1584072]
--国家统计局6/9公布5月工业品价格指数(PPI) (4月-0.7%)
5月居民消费价格指数(CPI) (4月3.4%)
1-5月固定资产投资 (1-4月20.2%)
5月社会消费品零售总额 (4月14.1%)
5月工业增加值 (4月9.3%)
5月房地产投资和销售情况月度报告
中国海关6/10公布5月进出口贸易数据 (4月贸易顺差184.2亿美元)
国家统计局6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告
6/29公布1-5月规模以上工业企业利润
==============================================================================(完)
--整理 冉莹; 审校 曹巍浩/刘昕