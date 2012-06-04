〔背景资料〕中国的主要政治风险

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月1日电---中国即将迎来领导人换届，当前面临丑闻、经济不确定性和社会动荡等问题，但中国经济增长和政府严控有助于避免严重动荡。

中国债信评级：

标准普尔：AA-

穆迪：Aa3

惠誉：A+

**领导换届**

中国国家主席胡锦涛和国务院总理温家宝将在2012年底至明年初卸任，完成换届。

政治局九常委中，其他多数也可能在2012年底卸任。谁将填补这些空缺，日益成为决策层关注焦点，这不仅可能拖慢决策步伐，也可能导致政府不愿作出一些有争议的决策。

看点：

--哪些领导人将作出重大政策声明，或可从中研判他们的未来，以及可能主管什么领域。

--未来领导人之间的政治和意识形态博弈。

--博弈可能保持在有限范围，但严重的经济问题、政治丑闻或外部冲击可能成催化剂。

**社会动荡**

盲人维权人士陈光诚事件，让世界再次聚焦中国人权以及对异见人士的限制。

陈光诚今年4月进入美国驻华使馆，引发中美关系紧张，后来陈光诚于5月前往美国进修法律。

中国政府担心社会动荡范围扩大，在中国，社会动荡的主要原因包括土地征收、房屋拆迁、通货膨胀和贪污腐败。

通胀和经济增长减速，也令人担忧。经济合作暨发展组织(OECD)5月称，中国今年经济增速可能放缓至8.2%，是十多年来最慢增速。

受粮食价格推动，中国4月通胀率达到3.4%，略高于之前普遍预测的3.3%，但低于3月的3.6%。

中国通胀率在2011年7月曾创下三年高点6.5%，此后受政策紧缩和经济放缓影响，通胀率稳步回落。

中国多数群体事件规模较小，短期内发生大规模动荡的风险很低，但2011年底广东乌坎村发生的抗议事件表明，即便是局部地区事件，也会吸引广泛关注，考验官员平息民众不满情绪的能力。此外新疆和西藏仍存在民族问题。

看点：

--政府对群体性事件保持谨慎。

--民族问题。

--中国政府努力遏制群体事件苗头，这可能影响到企业，尤其是互联网和电信企业。

**中东外交**

今年2月，中国和俄罗斯否决联合国一项针对叙利亚的决议草案，这彰显中国与西方国家、以及与沙特等主要阿拉伯国家之间，在如何应对叙利亚危机问题上存在分歧。此外，美国和其他西方国家还敦促中国支持加大制裁伊朗的力度。

俄罗斯与中国反对外国势力干预叙利亚危机，认为危机可由叙利亚内部解决。不过中国政府也一再表示，希望与阿盟合作化解危机。

与阿拉伯国家的分歧，可能不至于影响到中国获取中东石油，但可能削弱中国在该地区的外交影响力。

看点：

--中国将采取什么步骤，敦促叙利亚政府执行安南倡议的和平计划。

- 美国政府是否决定单边制裁从伊朗购买石油的中国企业。（完）