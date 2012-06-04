中国启用澳洲设计 扩编快速攻击舰

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月1日电---1993年，澳大利亚高速渡轮设计商AMD Marine Consulting与广州船舶及海洋工程设计研究院成立合资企业时，这看似是一起双赢交易的范例。

该研究院隶属中国船舶工业集团公司旗下，通过与澳方的合作，得以掌握最先进的穿浪型铝合金双体船设计技术。

对于总部位于悉尼私企AMD来说，好处是能在正处于快速增长时期的中国海事市场立足。

合资企业名叫广州海上巴士工程有限公司，该公司网站称，已开始为中国内陆和沿海设计高速铝合金双体船和海上救援船。

这个时候，第三个赢家出现了。

这些船只速度快、稳定且相对便宜，中国军方因此采纳了这项技术，开始对过时的苏式设计导弹舰进行更新换代。

新的导弹舰队是中国海军建设的一部分，以支持中国对南中国海岛屿和礁石的主权声明。

中国军力的增强促使美国将战略重点转向亚洲。

美国国防部长帕内塔本周将在新加坡对盟友谈及这项战略，第一站是在新加坡举行的俗称“香格里拉对话”的国际安全会议。亚太近30个国家的内政高级官员和军方首长将出席会议，增进相互间的安全合作。

**导弹舰**

自2004年起，中国人民解放军海军快速扩编基于ADM先进双船体技术的022型(红稗级，Houbei class）导弹舰。这种船型装备有重型武器，攻击速度快。

中国和西方分析人士认为，该艇明显是沿用了AMD 350型巡逻艇的设计。

AMD技术总监Allan Soars则表示，公司并未参与导弹快艇的设计。

她表示，广州海上巴士工程有限公司设计出部分快艇后，中国海军似乎决定，公司的穿浪型技术将为军舰提供好的平台。

Soars表示：“我一点都不了解这个运作机制，但看似广州海上巴士被中国海军指定设计舰艇平台。”这一设计工作并未在该合资公司办公室进行，而是在军事基地进行。

“整个过程是秘密进行的，广州海上巴士的雇员签有严格的保密协议，这些雇员都是中国人。”

**五角大楼报告**

五角大楼本月初在有关中国军事的年度报告中称，中国海军已部署了约60艘022型巡逻舰，提高了其沿海作战能力。

美国也在该地区加强了沿海作战能力，明年将向新加坡派遣新型自由级濒海战斗舰。

新濒海战斗舰船体更小、吃水浅，在危机发生时，能更快部署到近海作战。新加坡已同意多达四艘美国濒海战斗舰轮流进驻其海军基地。

**低调行事**

一些分析人士预计，中国海军将收货多达100艘022型巡逻艇，估计每艘造价约为1,500万美元。

没有人说AMD Marine Consulting在从事非法业务。根据澳大利亚法律，对外出售军事设备须获政府批准，但这些规定不适用于澳洲公司海外经营的子公司。

Soars称：“尽管中国军方显然可以购买更大的舰艇，但我们猜测，他们希望缩小船体规模，将雷达信号最小化，但鉴于数量之多，我们也不排除对方是出于成本考虑。”

也有一家澳大利亚公司向美国军方提供铝合金龙骨设计。澳大利亚船厂Austal已获得为美国海军设计及建造新型濒海战斗舰及高速运输双体船的合约。

**航母杀手**

海军战略家称，发生战事时，大量部署的这些快速、隐形舰，可以从多个方向发射大量导弹，从而战胜船体更大、造价更贵的敌舰群。

再加上中国路基发射导弹、水面战舰、潜艇和战斗机，这些袭击将大幅提高近海打击敌军的能力。

前美国海军官员John Patch为美国海军学院撰文称：“这种船只绝对是海上杀手，或许甚至是航母杀手。”

五角大楼在涉华报告中称，将继续阻止对华转让提高中国国防和军力的重要技术。

但军事分析专家称，对于美国及其盟友来说，很难评定应对何种技术或材料设限，尤其是与中国贸易关系密切的国家。（完）