(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的5月28日-6月1日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周大跌,连创年内新低水平.欧洲债务危机负面消息不断,市场 心态黯淡,非美货币孱弱;央行也并未见明显干预举动,故人民币难独善其身,弱势连连.料下周 即期汇价仍将在外围消息间寻求指引,震荡趋弱.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --得益于降准释放的大量流动性,中国银行间资金面对于跨月因素反应淡定.为调节市场,平衡 资金分布,央行公开市场亦连续第三周实现净回笼,规模达1,990亿元人民币. 分析人士表示,降准后,央行持续净回笼旨在调节市场流动性,并将过多资金平滑至后期.6月 是传统的资金需求旺季,经过连续的平滑操作,当月公开市场到期规模已达2,890亿元.而考虑到 月末因素,央行净回笼量略有下降,亦体现其灵活操作的特性.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市收益率当周以盘整波动为主,因淡静消息面下,已处相对低位的收益率下行动力 不足.但疲弱的经济数据及前景预期,仍支持市场继续看宽货币政策信心,机构多在观望中等待 降息等实质利好的到来.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周继续小幅下行,尽管跨月末,但资金面充裕以及信贷规模宽松的局面 不改,加之经济基本面疲弱,货币政策持续放松的预期升温,机构大多仍看好转贴利率延续跌 势,出票意愿不强.目前市场上票源明显供不应求,出票机构往往能掌握话语权,卖方市场格局 愈发明显.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周累计上涨1.7%,终止此前连续三周跌势.虽然数据显示经济下行趋势仍 将持续,但寄望于后市或将有更多稳增长政策出台,预计未来市场情绪仍将谨慎乐观.[.SSCN] 期市: --沪铜当周小幅收跌至年内低位,中国陆续出台的经济刺激措施只暂时缓和了投资者的悲观情 绪,市场很快又被希腊政局忧虑,西班牙评级再遭调降,中美经济数据不佳等利空打压而走跌. 沪铜主要合约SCFc3周五收报54,610元,较上周下跌1,000元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周横向震荡,且区间有所收窄.欧元区债务危机相关忧虑持续打压欧元和黄金,但 在关键点位,避险和技术性买盘也可为国际金价提供一些支撑.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX 周五尾盘报320.15元,较上周跌0.61元;但期金主要合约SHAUZ2收报322.63元,较上周涨0.89元.(完) --整理 冉莹/周晓峰/曹巍浩/李宏薇; 审校 林高丽