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市场报道 | 2012年 6月 3日 星期日 12:45 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货5月29日持仓报告(表)

路透6月1日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年5月29日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(191,976口)

57,232 64,947 17,989 101,853 92,211 177,074 175,147 14,902 16,829

较5月22日变动(增加1,961口)

2,104 2,345 263 -917 -802 1,450 1,806 511 155

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.8 33.8 9.4 53.1 48.0 92.2 91.2 7.8 8.8

各类交易商数量(总计为298家)

97 112 70 60 63 197 209 (完)

--编译 杜明霞;审校 郑茵

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