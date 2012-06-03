〔CFTC报告〕ICE棉花期货5月29日持仓报告(表)

韩国个股：法院宣布韩进海运破产
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
路透6月1日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年5月29日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(191,976口)
57,232 64,947 17,989 101,853 92,211 177,074 175,147 14,902 16,829
较5月22日变动(增加1,961口)
2,104 2,345 263 -917 -802 1,450 1,806 511 155
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.8 33.8 9.4 53.1 48.0 92.2 91.2 7.8 8.8
各类交易商数量(总计为298家)
97 112 70 60 63 197 209 (完)
--编译 杜明霞;审校 郑茵
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。