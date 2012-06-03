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市场报道 | 2012年 6月 3日 星期日 12:46 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货5月29日持仓报告(表)

路透6月1日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年5月29日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,173,286口)

261,793 155,142 175,054 614,492 608,565 1051339 938,761 121,947 234,525

较5月22日变动(减少21,755口)

-25,656 14,384 -12,308 14,954 -26,082 -23,010 -24,006 1,255 2,251

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.3 13.2 14.9 52.4 51.9 89.6 80.0 10.4 20.0

各类交易商数量(总计为705家)

152 175 191 208 299 475 575 (完)

--编译 杜明霞;审校 郑茵

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