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市场报道 | 2012年 6月 3日 星期日 12:47 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货5月29日持仓报告(表)

路透6月1日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年5月29日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(429,748口)

110,615 109,983 68,649 222,312 204,338 401,576 382,970 28,172 46,778

较5月22日变动(增加9,269口)

1,380 -5,384 8,670 -170 5,561 9,880 8,847 -611 422

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.7 25.6 16.0 51.7 47.5 93.4 89.1 6.6 10.9

各类交易商数量(总计为363家)

98 138 116 76 106 249 296 (完)

--编译 杜明霞;审校 郑茵

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