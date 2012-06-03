〔CFTC报告〕CBOT小麦期货5月29日持仓报告(表)

韩国个股：法院宣布韩进海运破产
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
路透6月1日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年5月29日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(429,748口)
110,615 109,983 68,649 222,312 204,338 401,576 382,970 28,172 46,778
较5月22日变动(增加9,269口)
1,380 -5,384 8,670 -170 5,561 9,880 8,847 -611 422
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
25.7 25.6 16.0 51.7 47.5 93.4 89.1 6.6 10.9
各类交易商数量(总计为363家)
98 138 116 76 106 249 296 (完)
--编译 杜明霞;审校 郑茵
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。