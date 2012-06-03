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市场报道 | 2012年 6月 3日 星期日 12:48 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货5月29日持仓报告(表)

路透6月1日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年5月29日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(773,983口)

292,162 55,852 124,731 294,579 502,101 711,472 682,684 62,511 91,299

较5月22日变动(减少2,806口)

-3,467 5,110 547 1,399 -6,250 -1,521 -593 -1,285 -2,213

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.7 7.2 16.1 38.1 64.9 91.9 88.2 8.1 11.8

各类交易商数量(总计为585家)

222 121 208 154 201 467 466 (完)

--编译 杜明霞;审校 郑茵

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