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市场报道 | 2012年 6月 3日 星期日 12:48 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货5月29日持仓报告(表)

路透6月1日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年5月29日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,440,107口)

343,240 164,355 419,140 606,523 789,940 1368903 1373435 71,204 66,672

较5月22日变动(减少2,416口)

-461 4,725 915 -1,371 -7,391 -917 -1,751 -1,499 -665

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.8 11.4 29.1 42.1 54.9 95.1 95.4 4.9 4.6

各类交易商数量(总计为338家)

107 101 141 97 101 285 283 (完)

--编译 杜明霞;审校 郑茵

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