版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 3日 星期日 12:49 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜5月29日持仓报告(表)

路透6月1日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年5月29日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(148,694口)

40,639 52,277 17,621 80,418 56,171 138,678 126,069 10,016 22,625

较5月22日变动(减少1,495口)

455 1,995 699 -1,878 -4,093 -724 -1,399 -771 -96

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.3 35.2 11.9 54.1 37.8 93.3 84.8 6.7 15.2

各类交易商数量(总计为204家)

51 90 45 45 43 119 163 (完)

--编译 杜明霞;审校 郑茵

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐