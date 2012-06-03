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市场报道 | 2012年 6月 3日 星期日 12:49 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金5月29日持仓报告(表)

路透6月1日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年5月29日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(419,991口)

167,439 56,727 32,488 170,208 300,917 370,135 390,132 49,856 29,859

较5月22日变动(减少15,715口)

-2,112 2,327 -8,366 -2,542 -7,431 -13,020 -13,470 -2,695 -2,245

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.9 13.5 7.7 40.5 71.6 88.1 92.9 11.9 7.1

各类交易商数量(总计为290家)

151 68 80 52 48 230 176 (完)

--编译 杜明霞;审校 郑茵

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