〔全球汇市〕5月29日止当周投机客的欧元净空仓升至纪录高位--CFTC

韩国个股：法院宣布韩进海运破产
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
路透纽约6月1日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客持有的欧元空头仓位升至纪录高位,因有关欧元区主权债务危机的担忧加剧.
5月29日止当周,欧元净空头仓位从之前一周的195,361口,升至纪录高位203,145口.
做空某种货币是押注该货币汇率将下滑,做多则认为其汇率将上升.
欧元空仓上升促使美元净多头仓位价值升至375.1亿美元,前一周为351.4亿美元.
投机客亦规避澳元,澳元净空头仓位增加逾一倍至35,527口,前一周为16,898口.
日圆净空头仓位从前一周的18,015口降至11,330口.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
5月29日当周 5月22日当周
多头仓位 21,620 20,483
空头仓位 32,950 38,498
净仓位 -11,330 -18,015
欧元(125,000欧元为1口)
5月29日当周 5月22日当周
多头仓位 40,287 34,714
空头仓位 243,702 230,075
净仓位 -203,415 -195,361
英镑(62,500英镑为1口)
5月29日当周 5月22日当周
多头仓位 36,052 40,842
空头仓位 34,577 29,502
净仓位 1,475 11,340
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
5月29日当周 5月22日当周
多头仓位 6,882 4,901
空头仓位 37,478 39,752
净仓位 -30,596 -34,851
加元(100,000加元为1口)
5月29日当周 5月22日当周
多头仓位 48,793 57,577
空头仓位 14,708 19,022
净仓位 34,085 38,555
澳元(100,000澳元为1口)
5月29日当周 5月22日当周
多头仓位 14,788 29,999
空头仓位 50,315 46,897
净仓位 -35,527 -16,898
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
5月29日当周 5月22日当周
多头仓位 5,798 8,418
空头仓位 11,006 9,927
净仓位 -5,208 -1,509
(完)
--编译 杜明霞;审校 郑茵
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