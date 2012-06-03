《美股一周展望》是时候推出更多刺激政策了吗?

路透纽约6月1日电---华尔街即将迎来又一个酷暑,前方依然征途漫漫.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周四将在国会就美国经济形势作证.这次国会山之行不会轻松.

道琼工业指数.DJI年内已跌至平盘下方.就业看来正在回到蜗牛爬行的速度,而且欧洲仍深陷危机.

"这让美联储必须有所行动,联储可能会感受到压力,要其作出回应,"RBC Capital Markets首席美国分析师Tom Porcelli表示,此前周五公布的数据显示,美国5月非农就业成长为一年来最疲弱.

"此前美联储之所以未采取行动就是因为股市,但现在股市正在走软,"他说,"股市正在下滑,而之前美联储采取政策行动的所有条件都已具备,只差一个股市."

道琼工业指数本周下滑2.7%,标普500指数.SPX跌3%,Nasdaq指数.IXIC下挫3.2%.

美联储将于6月19-20日举行下次政策会议.路透对15名交易商的调查结果显示,美联储在此次会议上延长扭转操作(twist,买长债卖短债)刺激政策的可能性为35%.调查显示,交易商预计,美联储实施第三轮量化宽松(QE3)可能性从5月时的33%升至50%.

过去三年股市每次大涨都是受到央行和政府大举刺激举措的推动.今年股市仅有的希望可能也寄托于此.

全球经济前景在周五变得更加暗淡,报告显示美国就业成长放缓,中国工厂产出几无增长,而且欧洲制造业活动进一步恶化.

"这无疑显示出,欧洲的低迷状态正在影响美国,或者说美国的经济复苏力度不足以盖过欧洲的疲弱态势,"Harris Private Bank首席投资官Jack Ablin表示.

"我之前低估了全球市场同欧洲市场之间的联系,认为欧洲问题可能会局限在他们的小圈子里,但现在看来情况并非如此."他说.

所有情况都显示,目前全球经济形势并不比全球股市要好.

西班牙、意大利、巴西和俄罗斯都深陷熊市.亚洲股市亦表现低迷.其他欧洲市场年内多数为下滑,而且美国股市也在快速朝这种情况发展.

"如果没有新的财政、货币刺激政策,我认为没有什么过硬理由可以说明经济将持续复苏,不止美国如此,甚至更重要的是,全球其他地区也是如此,"Joseph Gunnar首席市场分析师Clark Yingst表示.

Yingst称,如果出现更多的刺激政策迹象,则可能是有说服力的看涨理由.

"我们将密切关注各国新的财政和货币刺激举措.我认为,由谁推出刺激举措,这很重要,举措的规模和范围也很重要."他指出.

标普500指数周五下挫2.5%,自12月来首次跌破200日移动均线.该技术水准受到投资者密切关注,若被有效跌破,可能引发进一步大幅下跌.

目前看来这种可能性很明显.希腊两周内将重新举行选举,若反对撙节举措的政党获胜,或为该国退出欧元区开启大门.

这种情况会对全球经济和金融市场产生无法估量的影响.标普500指数5月下滑6.3%,为去年9月来最大跌幅,可能从一定程度上反映了这一情况.

但是大家都拿不准,若希腊退出欧元区引发类似于雷曼破产时那样的后果,股市会下滑多少.

欧元区债务危机可能蔓延至美国的忧虑,引燃对美国、德国、日本、瑞士和北欧国家政府公债的买盘,这些国家的公债在市场动荡时被视为避险资产.

指标10年期美国公债收益率(殖利率)触及1.442%,为1800世纪初以来最低水准.

同时,全球各地企业的融资选择范围缩窄,因为出于对于信用较弱资产的避险情绪,以及对利差的需求,推动借贷成本高涨,将它们挡在融资市场门外.

根据汤森路透旗下IFR数据,美国投资级债券市场的规模在第二季前两个月降至仅有1,187亿美元,第一季为2,848亿美元,而到夏季料下降更多.

但也不是所有人都在抛售.Gabelli Equity Trust的资产组合经理之一Zahid Siddique表示,由于他从两到四年的投资周期来考虑,且注重价值投资,因此他将增持那些受冲击最严重的行业个股.

"从价值角度看,之前我们就看好的公司吸引力在变大,我们在增持它们,"他说,"我们只是逢低买入,并在价值达到我们的估值时卖出."

Siddique说他曾增持汽车零件供应商、航空和消费类股.(完)