〔中国个股〕中国水电称尚未收到取消巴哈提亚瑞大坝项目通知--报载

路透上海6月3日电---中国证券报周六报导,排名中国对外承包工程前三甲的中国水利水电建设股份有限公司(601669.SS)发布澄清公告称,截至目前,公司尚未收到业主有关取消巴哈提亚瑞大坝项目的任何书面通知.

该公告称,上述项目商务合同于2011年3月15日签署,业主方为伊朗水电开发公司.因工程融资未完成,项目合同尚未生效.

中国官方媒体《环球时报》周四曾报导称,伊朗近日取消了原本授予一家中国公司价值20亿美元的水电站大坝建造工程合同.此举或引发中国当局的不满.[ID:nSB1579598]

去年3月,伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社(IRNA)报导称,中国水电与伊朗水电公司Farab签署了上述合同.该大坝位于伊朗西部省份洛雷斯坦(Lorestan),据描述,建成后将成为世界最高的大坝.此处水电站的设计发电量为1,500兆瓦.(完)