〔中国个股〕中国水电称尚未收到取消巴哈提亚瑞大坝项目通知--报载

韩国个股：法院宣布韩进海运破产
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
路透上海6月3日电---中国证券报周六报导,排名中国对外承包工程前三甲的中国水利水电建设股份有限公司(601669.SS)发布澄清公告称,截至目前,公司尚未收到业主有关取消巴哈提亚瑞大坝项目的任何书面通知.
该公告称,上述项目商务合同于2011年3月15日签署,业主方为伊朗水电开发公司.因工程融资未完成,项目合同尚未生效.
中国官方媒体《环球时报》周四曾报导称,伊朗近日取消了原本授予一家中国公司价值20亿美元的水电站大坝建造工程合同.此举或引发中国当局的不满.[ID:nSB1579598]
去年3月,伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社(IRNA)报导称,中国水电与伊朗水电公司Farab签署了上述合同.该大坝位于伊朗西部省份洛雷斯坦(Lorestan),据描述,建成后将成为世界最高的大坝.此处水电站的设计发电量为1,500兆瓦.(完)
--发稿 张喜良; 审校 林高丽
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。