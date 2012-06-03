〔路透调查〕美联储推出QE3的机率料增加,此前5月就业数据远逊于预期(更新版)

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路透纽约/华盛顿6月1日电---根据一项路透调查,美国就业市场远逊于预期,以及欧洲金融动荡加剧,令华尔街预计,美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取干预举措以保护脆弱的美国经济复苏,这种可能性已经增加.

15家一级交易商的预期中值显示,美联储最终会推出新一轮量化宽松举措,即QE3的可能性为50%.一级交易商是指能与美联储直接进行交易的大型金融机构.

根据5月4日进行的类似调查,14家交易商预期中值显示,美联储最终推出QE3的机率为33%.

最新调查是在周五5月非农就业报告出炉后进行的.就业报告显示,美国5月非农就业岗位仅增加6.9万个,增幅创2011年5月以来最低,且远低于此前预估值,失业率也出现近一年来首次上升.[ID:nEAPA10DS3]

"我们认为推出QE3的机率仍很高,且由于今天的数据和欧洲形势,该机率已经增加,"美银美林分析师Michael Hanson表示.

全球经济成长减弱,且一旦希腊退出欧元区,欧洲爆发全面金融危机的风险很高,这些均可能对美国经济产生新的冲击.

到明年初,减税政策即将到期,财政支出也将自动大幅削减,美国经济将面临"财政悬崖"的威胁.

部分分析师称美联储可能等一段时间以观察就业增长是否会反弹,但其他分析师认为美联储最早可能在6月19-20日的会议上采取行动.

有九家交易商回复了关于QE3推出时间的问题,其中六家预计美联储将于今年下半年推出QE3,两家预计6月就会推出,一家预计时间为6月或9月.

美联储自2008年12月以来一直将隔夜利率维持在接近零的水准,并且已经购买了2.3万亿(兆)美元抵押支持债券和政府公债,以压低借款成本.

鉴于去年经济复苏步履蹒跚,美联储推出一项举措,将其持有的4,000亿美元短期债券置换成长期债券,以期压低长期利率.这一被称为"扭转操作(Operation Twist)"的举措将于本月底到期.

根据周五调查,15家一级交易商预期中值为,美联储6月会议延长"扭转操作"的机率为35%.

美联储主席贝南克周四将前往国会作证,市场将密切剖析他的证词,以寻找美联储下一步举措的线索.美联储副主席叶伦周三的讲话也可能将提供一些线索.

摩根士丹利认为美联储推出更多货币刺激举措的可能性为80%,进一步直接购债的可能性最大.

"就业增长减慢,欧洲市场紧张加剧,而且市场不看好美国政治领导人有能力避免财政悬崖的不断迫近,因此美联储可能下调其本来就不高的预期,"前美联储高级职员Vincent Reinhart写道.

"这样,美联储通过资产负债表变动来进一步实行非常规政策举措的理由就全部具备了."他表示.

美联储曾一再重申,已准备好采取任何支撑经济的必要措施.

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦接受路透专访时表示,若失业率开始上升,那么将为实行更多大规模政策行动提供依据.他说最好的做法将是延长扭转操作.

周五的调查显示,14家交易商中有九家预计美联储将在2014年升息,两家预计美联储将在2014年之前升息,其余三家预计美联储升息时间为2014年之后.

美联储表示,至少将在2014年底之前将利率维持在非常低的水平.

美国有21家一级交易商.(完)