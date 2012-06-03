〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续跌,受经济忧虑拖累

路透6月1日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五下跌,因对于经济的担忧以及铁矿石贸易量偏低,拖累了海岬型和巴拿马型船舶的合约数量.

波罗的海乾散货运价指数下跌9点至904点,全周下跌12.6%.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海干散货运价指数今年以来已经下跌48%左右,因市场供应仍然过剩,而新船只继续涌入.

分析师预计未来几个月该指数将进一步下滑,因经济增长趋弱,对中国钢铁消费的影响尤其明显.

"供需情况表明,基本面疲弱的情况将在2012年多数时间里持续,"RS Platou Markets分析师Frode Morkeda说.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌1.59%或21点,报1,298点,日均获利减少222美元至4,814美元.这类船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI更加疲弱,下挫将近2.82%或26点,结算价报897,日均获利减少210美元至7,138美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

轻便型与超轻便型船只日均获利分别升至9,217美元和10,694美元.

"虽然两类较大型船舶的运费受到中国煤炭和铁矿石运输需求放缓的拖累,但轻便型与超轻便型船仍然得益于干散货物运输的整体需求."Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth说.

Stavseth指出,超轻便型船只今年以来日均获利为9,600美元,较海岬型船只的7,000美元高37%.

这表明干散货物的总体运输需求并不算坏,其运费下跌主要是由于运输市场供大于求,Stavseth补充说,预计下半年运费将会上升.(完)