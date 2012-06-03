《综述》德国支持在减赤问题上给西班牙更多时间,希腊选举形势难料

* 德国支持给西班牙更多时间以达成赤字目标

* 爱尔兰全民公投以60%:40%通过预算纪律条约

* 市场愈加担心希腊和西班牙问题

* 希腊民调显示,6月17日选举形势难料

路透柏林/都柏林6月1日电---欧盟出钱大户德国周五对要求欧元区内实行撙节举措的立场有所软化,同意给予西班牙更多时间以削减赤字.西班牙正在应对银行业危机、资本外逃和衰退这些愈演愈烈的问题.

爱尔兰一项全民公投显示,该国选民对欧洲预算纪律条约的支持率为60%.这一结果符合普遍预期,欧元区面临的政治风险由此减少一个,但还有几个更大的风险.

西班牙的财政状况危如累卵,希腊能否留在欧元区也不确定,这些问题令人担忧,再加上美国就业数据疲弱,投资者纷纷抢购避险的美国和德国公债.

欧盟执委会呼吁在减赤问题上给西班牙更多时间,德国财政部一发言人在被问到此事时表示,西班牙努力将2013年赤字与国内生产总值(GDP)之比降至3%,但这一目标面临困难,德国对此表示理解.

"我们支持西班牙为实行必要举措而做出的努力.但我们也认识到,由于经济形势不利,西班牙在达成目标方面存在困难,"德国财政部发言人Johannes Blankenheim在新闻发布会上说.

当问及这是否意味着西班牙将获得更多时间以削减赤字时,他回答说:"我说的就是这个意思."

到目前为止,对那些未达成减赤目标的国家,德国一直采取强硬立场,担心如果容许这些国家达不到目标,将削弱对整顿财政的承诺并打击市场信心.

然而,接近德国总理梅克尔的官员对路透表示,现在看来有些预算目标不现实,需要进行调整以反映经济意外疲弱的情况.

法国新任总统奥朗德、意大利总理蒙堤以及美国和国际货币基金组织(IMF)的官员纷纷呼吁放松撙节措施,把重点重新放在促进欧洲经济成长上面.

预算纪律条约在爱尔兰全民公投中获得通过,对此官方的反应是"松了一口气,而非欢欣庆祝".爱尔兰是欧元区17个成员国中对该条约进行公投的唯一国家.

该条约意味着更加严格地执行欧盟减赤规定,以防止主权债务危机重演.但批评人士称,条约过于严格,若不折不扣地实施,可能令危机加深.

爱尔兰一直被欧盟伙伴国家树立为实行撙节举措的模范,严格执行欧盟/IMF规模850亿欧元救助方案中的规定.而其他国家,尤其是希腊,仍然是欧元区债务问题忧虑的中心.

金融市场愈发担心,资金加速逃离西班牙,而希腊6月17日的重新选举可能导致其成为首个脱离欧元区的国家.西班牙正竭力避免为该国银行业寻求国际援助.

市场继续动荡,德债收益率(殖利率)降至纪录低位,投资者实际上是贴钱持有德国公债,而西班牙和意大利的借款成本再次升到过高水准.

西班牙10年期公债较德国可比公债利差周五扩大至欧元问世以来最阔,达546个基点.

**平衡预算**

西班牙周四公布,该国仅在3月的资金净流出就达到创纪录的664亿欧元(合820亿美元).之后西班牙突然对受困的国内第四大银行Bankia(BKIA.MC)实行国有化.

西班牙财政部长Cristobal Montoro希望缓和市场的紧张不安,报告称该国的自治地区在今年前三个月已经实现预算平衡,2012年有望达到预算赤字与GDP之比为1.5%的目标.

西班牙内阁推迟采用减轻融资问题和提高流动性的新机制,但Montoro表示他希望下周提交相关举措.

导致西班牙财政问题的一大因素是地方政府过度支出,此外还有房地产泡沫破裂欠下储蓄银行大量债务.

欧盟执委会、欧洲央行、美国和IMF已经加大施压,要求欧元区领导人采取更大胆的举措,比如建立银行业联盟和为存款联合担保,以确保欧元能够存活.

不过迄今为止德国一直对此采取抵制态度.

浏览欧元区债务危机图表,清点选(r.reuters.com/hyb65p)

**民调结果互相矛盾**

希腊6月17日选举之前的民调结果互相矛盾,显示支持和反对撙节的政党究竟谁能胜出,仍是未知数.

希腊电力监管机构对路透说,已经召集下周紧急会议,以避免因电力生产商欠费问题而导致电力和天然气供应中断.此事突显出希腊问题的严重性.

反撙节的左翼激进联盟党(SYRIZA)若在选举中获胜,可能导致希腊脱离欧元区.

在民调结果公布禁令生效前一天,多数民调显示,支持撙节的保守派新民主党以微弱优势领先SYRIZA.

但备受推崇的Public Issue机构的一项民调显示,SYRIZA领先六个点,显示出希腊选民愤怒和多变的情绪,他们对撙节举措和失业率高涨感到恼怒,但仍愿意希腊留在欧元区.

根据希腊的选举制度,在选举中得票最高的政党将获得额外50个议会席位,因此其他政党不大可能绕过它去组建政府.

之前,意大利前总理贝鲁斯柯尼曾表示,除非欧洲央行(ECB)同意向意大利经济注入更多现金并为该国政府债务提供担保,否则意大利应该退出欧元区.

"我们必须向欧洲(寻求帮助),并强烈表示欧洲央行应开始印钞,"贝鲁斯柯尼在Facebook上说.(完)