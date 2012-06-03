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亚洲 | 2012年 6月 3日 星期日 14:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月1日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 50.98 -2.29 -4.30 3086802

搜狐 (SOHU.O) 42.70 -1.74 -3.92 565388

网易 (NTES.O) 60.04 -2.32 -3.72 1166633

百度 (BIDU.O) 113.35 -4.42 -3.75 4085752

亚信科技 ASIA.O 10.25 -0.35 -3.30 450051

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.06 -0.67 -4.88 3275815

联电 (UMC.N) 2.08 -0.03 -1.42 277594

日月光 (ASX.N) 4.45 -0.18 -3.89 385935

矽品精密 (SPIL.O) 5.01 -0.21 -4.02 961199

和信超媒体 (GIGM.O) 1.08 -0.03 -2.70 47300

友达 (AUO.N) 3.87 -0.12 -3.01 139901

中华电信 (CHT.N) 29.75 -0.09 -0.30 60326

台湾国际航电 (GRMN.O) 41.60 -1.36 -3.17 828325

香港

中国移动 (CHL.N) 49.68 -1.05 -2.07 228418

中国联通 (CHU.N) 13.51 -0.23 -1.67 183425

中国电信 (CHA.N) 43.36 -1.19 -2.67 40965

中芯国际 (SMI.N) 1.51 -0.11 -6.79 144757

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.74 +0.03 +0.81 9013

(完)

--整理 郑茵

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