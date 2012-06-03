《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月1日

韩国个股：法院宣布韩进海运破产
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 50.98 -2.29 -4.30 3086802
搜狐 (SOHU.O) 42.70 -1.74 -3.92 565388
网易 (NTES.O) 60.04 -2.32 -3.72 1166633
百度 (BIDU.O) 113.35 -4.42 -3.75 4085752
亚信科技 ASIA.O 10.25 -0.35 -3.30 450051
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.06 -0.67 -4.88 3275815
联电 (UMC.N) 2.08 -0.03 -1.42 277594
日月光 (ASX.N) 4.45 -0.18 -3.89 385935
矽品精密 (SPIL.O) 5.01 -0.21 -4.02 961199
和信超媒体 (GIGM.O) 1.08 -0.03 -2.70 47300
友达 (AUO.N) 3.87 -0.12 -3.01 139901
中华电信 (CHT.N) 29.75 -0.09 -0.30 60326
台湾国际航电 (GRMN.O) 41.60 -1.36 -3.17 828325
香港
中国移动 (CHL.N) 49.68 -1.05 -2.07 228418
中国联通 (CHU.N) 13.51 -0.23 -1.67 183425
中国电信 (CHA.N) 43.36 -1.19 -2.67 40965
中芯国际 (SMI.N) 1.51 -0.11 -6.79 144757
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.74 +0.03 +0.81 9013
(完)
--整理 郑茵
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。