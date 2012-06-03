(重温稿)〔纽约汇市〕美元兑欧元和日圆均下跌,因5月非农就业报告令人失望(更新版)

(新增文末表格)

* 欧元兑美元自23个月低位反弹,之前美国公布疲弱就业数据

* 避险日圆上涨,市场对日本当局干预保持警惕

* 美国5月非农就业岗位仅增加69,000个,失业率上扬

路透纽约6月1日电---美元兑欧元和日圆周五均下跌,之前美国就业数据不佳,引发市场猜测美国联邦储备理事会(美联储, FED)或需祭出新一轮货币宽松政策为脆弱经济助力.

欧元兑美元自23个月低位反弹,因欧元5月下跌7%后,交易商争先回补对其的押注.

美国劳工部周五公布5月非农就业岗位增加6.9万个,增幅创2011年5月以来最低,且失业率为6月以来首次上扬.[ID:nEAPA10DS3].之后美元骤降.近期一系列疲弱数据暗示美国经济复苏正在放缓,此报告再添经济复苏乏力的例证.

"为美国经济带来的信心的'复苏迹象'正在快速消散,与其出现时一样."Faros Trading总裁Douglas Borthwick称.

"非农就业数据为美联储宣布下一轮(量化宽松)提供了相当大的政治资本."他补充道.

欧元日内上下波动,在收盘前再度触及盘中高位.

根据商品期货交易委员会(CFTC)和路透编制的数据,期权市场上的欧元空头仓位上周触及纪录高点.

"如果周末有一些激进的政策公布,人们将买回之前做空的部位,诚然,市场上有许多欧元空头部位."Sinche说.

周末欧洲债务危机的补救方案有可能被提出,投资者将关注欧洲央行(ECB)、英国央行和澳洲央行的货币政策决定,以及美联储主席贝南克在国会作证的证词.

根据路透数据,美元兑日圆下跌0.27%,报78.14日圆,此前曾跌至2月中旬迄今低位77.65.

盘中稍早,美元兑日圆JPY=一度自日低跳升至78.27日圆,交易商称市场传言日本当局干预汇市以打压日圆.

日本财务省拒绝置评.苏格兰皇家银行的Sinche和Brown Brothers Harriman全球货币策略部主管Marc Chandler均表示,市场传言日本检查汇率,但并没有实际行动的证据.Action Economics分析师称,市场猜测美联储代表日本央行检查汇率.

"这体现出市场现在有多紧张."Chandler称.

日本当局加大力度,警告其有可能干预市场以限制避险日圆的近期升势,称投机客造成日圆上涨.若日圆进一步上扬,则将坚决行动.

美国5月ISM制造业指数显示经济成长有所放缓,但暗示经济并未跌落悬崖.

**协同行动?**

欧元兑美元EUR=上涨0.40%,报1.2406美元,自盘中低位1.2286美元反弹,后者为2010年7月1日迄今最低.根据路透数据,欧元/美元一度最高升至1.2456美元,受助于市场传言20国集团(G20)周末可能联手推出货币宽松政策.

市场愈发臆测欧洲央行将下调1%的纪录低位利率,但一份路透调查则显示,分析师预计ECB将按兵不动.

欧元/日圆JPY=亦触及2000年12月迄今低位95.57日圆,之后反弹至96.90日圆,日内小幅上涨.

西班牙央行周五数据显示,该国国民陆续将资金转移到海外,因忧虑该国的银行业.3月有净662亿欧元(820亿美元)转移到海外,为1990年有纪录以来最高水平.

"近期资金流动数据显示大量资金流出西班牙的银行,这对欧元来说是非常偏空的因素,所有这些均表明,它们可能需要官方救助."德国商业银行外汇分析师Peter Kinsella称.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2432 1.2356 +0.62 -3.96 1.2945

美元/日圆 JPY= 77.99 78.35 -0.46 +1.36 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 97.00 96.84 +0.17 -2.57 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9658 0.9716 -0.60 +3.01 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5361 1.5403 -0.27 -1.12 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0404 1.0331 +0.71 +2.07 1.0193

澳元/美元 AUD= 0.9698 0.9727 -0.30 -5.15 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2012 1.2006 +0.05 -1.09 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8093 0.8022 +0.89 -2.83 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7533 0.7527 +0.08 -3.22 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 6.1171 6.1170 +0.00 +2.35 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6130 7.5630 +0.66 -1.61 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 7.2428 7.2645 -0.30 +5.15 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0141 8.9847 +0.33 +1.13 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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