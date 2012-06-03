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亚洲 | 2012年 6月 4日 星期一 06:22 BJT

《日本重要政经日程》--6月4日

(除特别说明外,均为GMT时间)

0100 - 金属研究机构汤森路透黄金矿业服务公司(Thomson Reuters GFMS)就2012年报告举行记者会.

0330 - 日本央行总裁白川方明在东京一个研讨会上发表演讲并回答提问.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 王兴亚

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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