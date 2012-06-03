《美国重要政经日程》--6月4日

韩国个股：法院宣布韩进海运破产
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1400 - 商务部公布4月工厂订单
1500 - 农业部(USDA)公布一周谷物和油籽出口检验报告
1500 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售
1530 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券
2000 - 农业部(USDA)公布一周作物生长进度报告
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 孙茉莉
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。