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亚洲 | 2012年 6月 4日 星期一 06:32 BJT

《汇市简讯》重要事件料将主导欧元/日圆亚洲市场日内走势

2202GMT

* 周五剧烈动荡令95.59/97.51成为支撑位/阻力位

* 欧元区不确定性和日本央行令市场紧张不安

* 2000年11月低点91.40之前没有技术支撑

* 重要事件料将主导亚洲日内交投

--编译 杜明霞; 审校 张涛

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