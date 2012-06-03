《欧元区财政焦点》欧洲考虑向"财政联盟"迈出重大一步

* 德国希望朝着欧元区一体化迈出一大步

* 西班牙首相支持成立欧元区中央预算机构

* 欧盟峰会上可能通过建立"财政联盟"的路线图

* 更紧密的一体化能否恢复信心还很难说

* 短期内欧洲央行可能不得不发挥主要作用

路透柏林/巴黎6月3日电---去年6月当原欧洲央行总裁特里谢提议成立一个欧洲财政部门来管理各国预算时,这个想法听起来非常稀奇,即便要实施,恐怕也是一个需要几年甚至几十年才能变为现实的梦想.

而一年之后,由于欧元区可能因债务危机而分崩离析,德国真的在敦促其它成员国朝着特里谢心中这种财政一体化的构思大步迈进.

眼看针对预算纪律提出的"财政条约(fiscal compact)"不能如己所愿,德国总理梅克尔正竭力推动更为积极的措施,其中包括建立一家中央机构以管理欧元区各国的财政,并赋予欧盟执委会、欧洲议会和欧洲法院新的重大权力.