《欧元区财政焦点》欧洲考虑向"财政联盟"迈出重大一步

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月17日
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
* 德国希望朝着欧元区一体化迈出一大步
* 西班牙首相支持成立欧元区中央预算机构
* 欧盟峰会上可能通过建立"财政联盟"的路线图
* 更紧密的一体化能否恢复信心还很难说
* 短期内欧洲央行可能不得不发挥主要作用
路透柏林/巴黎6月3日电---去年6月当原欧洲央行总裁特里谢提议成立一个欧洲财政部门来管理各国预算时,这个想法听起来非常稀奇,即便要实施,恐怕也是一个需要几年甚至几十年才能变为现实的梦想.
而一年之后,由于欧元区可能因债务危机而分崩离析,德国真的在敦促其它成员国朝着特里谢心中这种财政一体化的构思大步迈进.
眼看针对预算纪律提出的"财政条约(fiscal compact)"不能如己所愿,德国总理梅克尔正竭力推动更为积极的措施,其中包括建立一家中央机构以管理欧元区各国的财政,并赋予欧盟执委会、欧洲议会和欧洲法院新的重大权力.
德国官方表示,她亦寻求欧洲采取协调行动,对就业市场,社会福利保障体系以及税收政策进行改革.
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20