版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 4日 星期一 06:29 BJT

全球外汇市场6月4日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月4日(一)

英国假期

0130 - 澳洲第一季企业库存

0130 - 澳洲5月ANZ网络招聘广告

0330 - 日本央行总裁白川方明讲话

0830 - 欧元区6月Sentix投资者信心指数

0900 - 欧元区4月生产者物价指数(PPI)

1400 - 美国4月工厂订单

1400 - 美国5月就业趋势指数

-- - 世界经济论坛

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐