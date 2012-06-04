尼日利亚一架客机坠毁 机上147人全部遇难

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透拉各斯6月3日电---尼日利亚国内私营航空公司——德纳航空公司(Dana Air)表示，该公司一架客机周日坠毁于尼日利亚商业中心拉各斯一处人口稠密区，机上147人全部遇难。
尼日利亚总统乔纳森(Goodluck Jonathan)宣布举国哀悼三天，并下令调查飞机坠毁原因。飞机坠毁于拉各斯市郊的Agege。
德纳航空称，周日下午2时44分(1344 GMT)，这架MD-83客机在即将降落时撞到建筑物并起火。该航班是从尼日利亚首都阿布贾飞往拉各斯。
根据航空公司公布的乘客名单，尼日利亚国家石油公司发言人Levi Ajuonuma亦遇难。Ajuonuma也是尼日利亚石油部长的发言人。
德纳航空表示，事故原因仍在调查中。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。